постройте треугольник по стороне , медиане , проведенной к одной из двух других сторон, и углу между данными стороной и медианой
Геометрия
постройте треугольник по стороне , медиане , проведенной к одной из двух других сторон, и углу между данными стороной и медианой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раз угол задан, рисуем его на плоскости, от вершины (пусть это точка А) откладываем по одному лучу заданную сторону (конец - точка В), по другому - заданную медиану (конец- точка М). Соединяем В и М, продолжаем ВМ и на продолжении откладываем от точки М отрезок, РАВНЫЙ ВМ. Пусть это будет точка С. Соединяем А и С. Все.
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