Дано: cos a= 8\17 Найти tga
Геометрия
Дано: cos a= 8\17 Найти tga
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg=sin/cos ; sin= корень(1-cos в квадрате) ; sin= корень(1-64/289)=15/17 ; tg=(15/17):(8/17)=15/8=1,875 Вот и все!
Гость:
sin в квадрате +cos в квадарте =1 (основное тригономтрическое тождество) sin в квадарте = 1 - cos в квадрате = 1- 64\289=225\289 sin= 15\17 tg=sin\cos=15/17:8/17=15/8
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