Дорогие друзья помогите решить задачу НО ПОЖАЛУЙСТА ПУСТЬ РЕШАЕТ ТОТ КТО УВЕРЕН В РЕШЕНИИ!На металлургический завод отправлено 3600т угля в вагонах вместимостью 60т, столько же угля в вагонах вместимостью 90т.Каких вагонов потр...
Математика
Дорогие друзья помогите решить задачу НО ПОЖАЛУЙСТА ПУСТЬ РЕШАЕТ ТОТ КТО УВЕРЕН В РЕШЕНИИ!На металлургический завод отправлено 3600т угля в вагонах вместимостью 60т, столько же угля в вагонах вместимостью 90т.Каких вагонов потребовалось больше и на сколько вагонов больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вагонов по 60 надо 3600/60=60, а вагонов по 90 надо 3600/90=40 поэтому больше надо вагонов по 60 на 20
Гость:
1) 3600 : 60 = 60 вагонов вместимостью по 60 т 2) 3600 : 90 = 40 вагонов вместимостью по 90 тонн 3) 60 - 40 = на 20 вагонов вместимостью 60 тонн больше , чем вагонов по 90 тонн
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