Дорогие друзья помогите решить задачу НО ПОЖАЛУЙСТА ПУСТЬ РЕШАЕТ ТОТ КТО УВЕРЕН В РЕШЕНИИ!На металлургический завод отправлено 3600т угля в вагонах вместимостью 60т, столько же угля в вагонах вместимостью 90т.Каких вагонов потр...

Математика

Дорогие друзья помогите решить задачу НО ПОЖАЛУЙСТА ПУСТЬ РЕШАЕТ ТОТ КТО УВЕРЕН В РЕШЕНИИ!На металлургический завод отправлено 3600т угля в вагонах вместимостью 60т, столько же угля в вагонах вместимостью 90т.Каких вагонов потребовалось больше и на сколько вагонов больше?

Автор: Гость