Составь уравнение и реши его.Когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили чи??ло,равное значению частного чисел 90 и 30.Найди задуманное число.

Математика

Составь уравнение и реши его.Когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили чи??ло,равное значению частного чисел 90 и 30.Найди задуманное число.

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