Составь уравнение и реши его.Когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили чи??ло,равное значению частного чисел 90 и 30.Найди задуманное число.

Математика
Составь уравнение и реши его.Когда задуманное число уменьшили в 45 раз,получили чи??ло,равное значению частного чисел 90 и 30.Найди задуманное число.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 : 30 * 45 = Х это элементарно
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