4 класс. Сочинение на тему lt;lt;Моя учительницаgt;gt;. Из 5-7 предложений. СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Моя учительница самая самая. Она умеет всё ясно объяснить и научить всему на свете. Моя учительница ведёт уроки превосходно. Самый любимый мой урок (Русский, математика, история, и т. д.)который ведёт (Имя, Отчество). Я и наш класс любит учительницу, хоть иногда она может наругать, но, тут-же пожалеть и успокоить. Наша учительница добрая, чуточку строгая, и самая умная из класса. Она терпит наши выходки, и тройки с двойками, мне кажется, она этого не заслужила. Я люблю свою учительницу! Нормально?