Чему равен периуд колебаний пружинного маятника‚еслимасса груза 100г , а жэстокос??ь пружины 10H/M?

Физика
Чему равен периуд колебаний пружинного маятника‚еслимасса груза 100г , а жэстокос??ь пружины 10H/M?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2пкореньm/k T=2*3.14корень100/10=6.28корень10
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