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помогите решить 1/100 от 33 целых 1/3
Математика
помогите решить 1/100 от 33 целых 1/3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 1/3 *1/100=100/3 * 1/100=1/3
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