Добрыми людьми могут быть только христиане? Обсудите это.

Гость: Гость:

Христианская мораль, безусловно, подразумевает под собой милосердие к ближнему, однако как тогда можно объяснить те ужасы, которые творили крестоносцы в средние века? Пусть у них, возможно, и были высокие цели, связанные с религией, но человека, убивающего невинных людей, нельзя назвать добрым, однако в данном контексте можно назвать христианином. Существует множество людей другой национальности и веры, однако разные традиции и верования не мешают им быть истинно добрыми. Так что нет, добрым человеком может стать каждый, кто этого захочет.