Добрыми людьми могут быть только христиане? Обсудите это.
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Добрыми людьми могут быть только христиане? Обсудите это.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Христианская мораль, безусловно, подразумевает под собой милосердие к ближнему, однако как тогда можно объяснить те ужасы, которые творили крестоносцы в средние века? Пусть у них, возможно, и были высокие цели, связанные с религией, но человека, убивающего невинных людей, нельзя назвать добрым, однако в данном контексте можно назвать христианином. Существует множество людей другой национальности и веры, однако разные традиции и верования не мешают им быть истинно добрыми. Так что нет, добрым человеком может стать каждый, кто этого захочет.
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