Составь уравнение и реши задачу. Из двух поселков, расстояние между которыми равн?? 24 км, одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист. Скорость пешехода равна 4 км/ч, а велосипедиста-16 км/ч. Через скол...
Математика
Составь уравнение и реши задачу. Из двух поселков, расстояние между которыми равн?? 24 км, одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист. Скорость пешехода равна 4 км/ч, а велосипедиста-16 км/ч. Через сколько часов велосипедист, следуя за пешеходом, догонит его?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим х - время , через которое велосипедист догонит пешехода 16 х - расстояние кот. пройдет велосипедист до встречи 4 х - расстояние пешехода 16 х - 4 х = 24 12 х = 24 х = 24 12 = 2 часа Через два часа догонит
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