Составь уравнение и реши задачу. Из двух поселков, расстояние между которыми равн?? 24 км, одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист. Скорость пешехода равна 4 км/ч, а велосипедиста-16 км/ч. Через скол...

Математика

Составь уравнение и реши задачу. Из двух поселков, расстояние между которыми равн?? 24 км, одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист. Скорость пешехода равна 4 км/ч, а велосипедиста-16 км/ч. Через сколько часов велосипедист, следуя за пешеходом, догонит его?

Автор: Гость