Составь выражение и найди его значения: Из суммы чисел 715 и 38 вычесть разность чисел 903 и684.
Математика
Составь выражение и найди его значения: Из суммы чисел 715 и 38 вычесть разность чисел 903 и684.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
715+38=753; 903-684=219; 753-219=534.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма трёх чисел равна 192. Найдите эти числа, если третье число из них на 17 больше в??орого и в 9 раз меньше первого.
Обществознание
Мне нужно написать небольшой расказик об этапах эволюции человека.Пожалуйста раскажите об этих этапах эволюции человека