Перевести предложения на английский язык , с передачей бужущего времени: 1. у нас завтра будет много работы? -да 2. Он не будет дома в 8 часов 3.Она вернется в понедельник. 4. Завтра я буду играть с Томом в шахматы. 5. Я собира...

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Перевести предложения на английский язык , с передачей бужущего времени: 1. у нас завтра будет много работы? -да 2. Он не будет дома в 8 часов 3.Она вернется в понедельник. 4. Завтра я буду играть с Томом в шахматы. 5. Я собираюсь вечером пойти к своему другу. 6. В апереле они поедут в Минск. 7. Сколько времени вы собираетесь оставаться здесь? 8. Джек приезжает сегодня вечером. Вы будете встречать? 9. Я сделаю это когда вернусь. 10. На слудующей неделе я собираюсь пойти в школу. 11. Мы увидемся в минестерстве. 12. Пока я буду переводить статью, повтори новый урок.

Автор: Гость