2 вариант. I. На следующие вопросы напишите только букву правильного ответа. 1) Чт?? не является жанром древнерусской литературы? а) житие; б) сказка; в) поучение; г) летопись 2) Без какого поэта мы не имели бы Пушкина, по ...

Литература

2 вариант. I. На следующие вопросы напишите только букву правильного ответа. 1) Чт?? не является жанром древнерусской литературы? а) житие; б) сказка; в) поучение; г) летопись 2) Без какого поэта мы не имели бы Пушкина, по мысли В.Г. Белинского? а) без Жуковского; б) без Крылова; в) без Ломоносова; г) без Лермонтова. 3) Как называется выделенное изобразительное средство (Жуковский, баллада «Кубок»)? И волны спирались, и пена кипела: Как будто гроза, наступая, ревела. а) аллегория; б) олицетворение; в) сравнение; г) эпитет. II. На следующие вопросы дайте краткий ответ (1 – 5 слов). 1) К кому Иван-царевич обращается со словами: «… ты бы меня прежде напоила, накормила. В бане выпарила, тогда бы и спрашивала»? («Царевна-лягушка») 2) Какие качества барина высмеиваются в сказке «Солдатская шинель»? 3) Какое нравственное качество помогло воеводе Претичу спасти княгиню Ольгу и киевлян? 4) Что объединяет эти слова: сказка, трагедия, басня, роман, стихотворение, пьеса, повесть, рассказ? 5) Из какой басни И.А. Крылова взята мораль: Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 6) Какому герою и какой басни И.А. Крылова принадлежат следующие слова: « …Ты сер, а я, приятель, сед, И волчью вашу я натуру знаю… »? 7) О ком писал Н.М. Карамзин? Рождённый под хладным небом северной России, С пламенным воображением, Сын бедного рыбака сделался отцом российского красноречия и вдохновенного стихотворства. 8) Кто заступается за молодого пажа (баллада В.А. Жуковского «Кубок»)? III. Дайте развёрнутый ответ (не менее 5 - 6 предложений) на один из вопросов. 1) В чём идея (главная мысль) шуточного стихотворения М.В. Ломоносова «Случились вместе два астронома в пиру…»? 2) Какие качества проявляет Иван-крестьянский сын до боя с чудом-юдом, во время боя и после него? 3) Против чего направлена басня И.А. Крылова «Свинья под дубом»? Какова её мораль?

Автор: Гость