К скелету верхних конечностей не относят: А.лопатка Б. локтевая кость В. лучева?? кость Г. берцовая кость. Ребяяяяят, срочно

Биология

К скелету верхних конечностей не относят: А.лопатка Б. локтевая кость В. лучева?? кость Г. берцовая кость. Ребяяяяят, срочно

Автор: Гость