Сколько килограммов яблок в 4 корзинах если в каждый из них по 9 килограмм яблок
Математика
Сколько килограммов яблок в 4 корзинах если в каждый из них по 9 килограмм яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: наверное 36 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К скелету верхних конечностей не относят: А.лопатка Б. локтевая кость В. лучева?? кость Г. берцовая кость. Ребяяяяят, срочно
Русский язык
Математика
Два велосипедиста едут на встречу друг другу по шоссе со скоростями 14 км/ч и 18 км/ч. в 11 часов утра расстояние между ними было равно 64 км. успе...
Математика
Слава согнул кусок проволоки так чтобы получился треугольник со сторонами длиной 8 сантиметров Какой длины был этот кусок проволоки Чему равен пери...