Составьте, пожалуйста, уравнения реакций: 1) пентен-1 + HBr 2) пентен-1 + O₂ 3) пентен-1 + F₂ 4) пентен-1 + H₂О 5) пентен-2 + H₂ Помогите, пожалуйста!!!!

Химия
Составьте, пожалуйста, уравнения реакций: 1) пентен-1 + HBr 2) пентен-1 + O₂ 3) пентен-1 + F₂ 4) пентен-1 + H₂О 5) пентен-2 + H₂ Помогите, пожалуйста!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гидрогалогенирование 2) Горение 3) Галогенирование 4) Гидратация 5) Гидрирование
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