В клетки находится неизвестное число фазанов и кроликов. Известно, что вся клетка содержит 35 голов и 94 ноги. Узнать число фазанов и число кроликов.

Математика
В клетки находится неизвестное число фазанов и кроликов. Известно, что вся клетка содержит 35 голов и 94 ноги. Узнать число фазанов и число кроликов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. вариант  можно составить уравнение:  4x + 2 · (35 – x) = 94,  где x — число кроликов, и получить ответ задачи.  2.представим, что на верх клетки, в которой сидят фазаны и кролики, мы положили морковку. Все кролики встанут на задние лапки, чтобы дотянуться до морковки. Сколько ног в этот момент будет стоять на земле? 35·2 = 70  Но в условии задачи даны 94 ноги, Остальные не посчитаны — это передние лапы кроликов.  94 – 70 = 24  Сколько же кроликов?  24:2 = 12  А фазанов?  35 – 12 = 23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В первом контейнере в 5 раз больше моркови, чем во втором. Когда из первого контейн??ра взяли 25 кг моркови, а во второй засыпали ещё 15 кг, то в...
Ответить
Химия
Ответе на вопрос , на картинке !
Ответить
Литература
2 вариант. I. На следующие вопросы напишите только букву правильного ответа. 1) Чт?? не является жанром древнерусской литературы? а) житие; б...
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна 8см, а ширина 60мм. Вычисли периметр и площадь этого пря??оугольника.
Ответить
Химия
Составьте, пожалуйста, уравнения реакций: 1) пентен-1 + HBr 2) пентен-1 + O₂ 3) пентен-1 + F₂ 4) пентен-1 + H₂О 5) пентен-2 + H₂ Помоги...
Ответить