В клетки находится неизвестное число фазанов и кроликов. Известно, что вся клетка содержит 35 голов и 94 ноги. Узнать число фазанов и число кроликов.

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. вариант можно составить уравнение: 4x + 2 · (35 – x) = 94, где x — число кроликов, и получить ответ задачи. 2.представим, что на верх клетки, в которой сидят фазаны и кролики, мы положили морковку. Все кролики встанут на задние лапки, чтобы дотянуться до морковки. Сколько ног в этот момент будет стоять на земле? 35·2 = 70 Но в условии задачи даны 94 ноги, Остальные не посчитаны — это передние лапы кроликов. 94 – 70 = 24 Сколько же кроликов? 24:2 = 12 А фазанов? 35 – 12 = 23