Какого рода колюч.Он с ь или без ь
Русский язык
Какого рода колюч.Он с ь или без ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово колюч пишется без ь. Это прилагательное мужского рода
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