Сумма трёх чисел равна 192. Найдите эти числа, если третье число из них на 17 больше в??орого и в 9 раз меньше первого.

Математика

Сумма трёх чисел равна 192. Найдите эти числа, если третье число из них на 17 больше в??орого и в 9 раз меньше первого.

Автор: Гость