Сумма трёх чисел равна 192. Найдите эти числа, если третье число из них на 17 больше в??орого и в 9 раз меньше первого.
Математика
Сумма трёх чисел равна 192. Найдите эти числа, если третье число из них на 17 больше в??орого и в 9 раз меньше первого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192:3=64. 64+17=81. 64-9=55. вот такой ответ
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