Составь задачу по краткой записи и реши ее. 1д-26,2д-?,на 2меньше ,чем в первом действи??,3д-?,всего 77

Гость: Гость:

В 1 день Коля приседал 26 раз, во в 2 день на 2 раза меньше. И еще он приседал в 3 день. И всего у него получилось 77.Вопрос сколько Коля присел во в 2 и 3 день. Решение: 26-2=24 - во в 2 день Коля присел 24 раза 26+24=50 77-50=27 - в 3 день Коля присел 27 раз Ответ: 2 д. = 24, 3 д. = 27