Составить 3 предложения с местоимения 3 лица 3 класс
Русский язык
Составить 3 предложения с местоимения 3 лица 3 класс
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Гость:
Он любит заниматься спортом Она посадила дерево Они любят играть вместе Удачки))
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