Велосеипедист преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа, а пешеход - за 5 ч. Скорость пешехода на 15 км/ч меньше скорости Велосипедиста. Определить скорость пешехода. (Ответ в км/ч)

Математика

Велосеипедист преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа, а пешеход - за 5 ч. Скорость пешехода на 15 км/ч меньше скорости Велосипедиста. Определить скорость пешехода. (Ответ в км/ч)

Автор: Гость