Велосеипедист преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа, а пешеход - за 5 ч. Скорость пешехода на 15 км/ч меньше скорости Велосипедиста. Определить скорость пешехода. (Ответ в км/ч)
Математика
Велосеипедист преодолел расстояние между двумя городами за 2 часа, а пешеход - за 5 ч. Скорость пешехода на 15 км/ч меньше скорости Велосипедиста. Определить скорость пешехода. (Ответ в км/ч)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - скорость велосипедиста x-8 - скорость пешехода 2x=6(x-8) 4x=48 x=12 - скорость велосипедиста 12-8=4 - скорость пешехода
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