Составить 3 предложения с однородными и 3 с не однородными

Гость: Гость:

Однородные определения: Жестокая, студеная зима пришла в среднюю полосу. Все он говорил с умной , доброй улыбкой. Из- за стола вышел большой, седобородый мужчина. Неоднородные определения: Над полем плыли холодные седые облака К деревне вела единственная песчаная дорога Мы поднимались по крутой железной лестнице