Составить 3 предложения с однородными и 3 с не однородными
Русский язык
Составить 3 предложения с однородными и 3 с не однородными
Ответ(ы):
Гость:
Однородные определения: Жестокая, студеная зима пришла в среднюю полосу. Все он говорил с умной , доброй улыбкой. Из- за стола вышел большой, седобородый мужчина. Неоднородные определения: Над полем плыли холодные седые облака К деревне вела единственная песчаная дорога Мы поднимались по крутой железной лестнице
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Русский язык
Почитайте. Спишите, вставляя окончания имён прилагательных. Обозначьте окончания Лыжники неторопливо продвигались по зимн.. лесу. Они шли по стар.....
Математика