Почитайте. Спишите, вставляя окончания имён прилагательных. Обозначьте окончания Лыжники неторопливо продвигались по зимн.. лесу. Они шли по стар.. санн.. следу, который должен был привести их к спортивн.. лагерю.
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Почитайте. Спишите, вставляя окончания имён прилагательных. Обозначьте окончания Лыжники неторопливо продвигались по зимн.. лесу. Они шли по стар.. санн.. следу, который должен был привести их к спортивн.. лагерю.
Ответ(ы):
Гость:
Лыжники неторопливо продвигались по зим[ему] лесу. Они шли по стар[ому] санн[ому] следу, который был привести к их cпортивн[ому] лагерю.
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