Составить 3 сложноподчиненных предложения по теме «Профессия» с союзом dass

Немецкий язык
Составить 3 сложноподчиненных предложения по теме «Профессия» с союзом dass
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Katharina war begeistert, dass sie so schnell alles besorgt hat - Картина была в восторге, что так быстро все приобрела( Здесь союз dass чисто присоединительную функцию) Извини только одно только запомнил XD
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