Составить диалог с подругой на англиском) Помогите!

Английский язык
Составить диалог с подругой на англиском) Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Elsa -Hello Anya!  ( Привет Аня!)Anya  -Hey Elsa!  (Привет Эльза!)Elsa   -How are you?  (Как дела?)Anya -Excellent! Where to go? (Отлично! Куда пойдём?)Elsa -To the park! (В парк!) В принципе так вот...А так попробуй сделать самой (сам)...
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