Составить диалог с подругой на англиском) Помогите!
Английский язык
Составить диалог с подругой на англиском) Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Elsa -Hello Anya! ( Привет Аня!)Anya -Hey Elsa! (Привет Эльза!)Elsa -How are you? (Как дела?)Anya -Excellent! Where to go? (Отлично! Куда пойдём?)Elsa -To the park! (В парк!) В принципе так вот...А так попробуй сделать самой (сам)...
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