Подчеркни главные члены:А много ль рассветов ты встретил в лесу?

Русский язык
Подчеркни главные члены:А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты подлежащее одной чертой встретил сказуемое двумя чертами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Mn-kn-m^3+2mi-k^2 помогите ,буду благодарна
Ответить
Математика
Найди площадь и периметр многоугольника.Постарайся использовать рациональный способ определения площади.
Ответить
Математика
1980:y:30=3 помогите пожалуйста решить
Ответить
Математика
Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда Один поезд дви??ался со скоростью 90 километров час а другой со скоростью 75 кило...
Ответить
Биология
Что такое клетка и что она делает
Ответить