Подчеркни главные члены:А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Русский язык
Подчеркни главные члены:А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты подлежащее одной чертой встретил сказуемое двумя чертами
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