Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда Один поезд дви??ался со скоростью 90 километров час а другой со скоростью 75 километров час Какое расстояние будет между поездами через 6 часов

Математика

Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда Один поезд дви??ался со скоростью 90 километров час а другой со скоростью 75 километров час Какое расстояние будет между поездами через 6 часов

Автор: Гость