Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда Один поезд дви??ался со скоростью 90 километров час а другой со скоростью 75 километров час Какое расстояние будет между поездами через 6 часов
Математика
Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда Один поезд дви??ался со скоростью 90 километров час а другой со скоростью 75 километров час Какое расстояние будет между поездами через 6 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 90x6=540 75x6=450 540-450=90 Ответ: через 6 часрв между поездами было 90км.
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