1980:y:30=3 помогите пожалуйста решить
Математика
1980:y:30=3 помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1980/30/3=22 x=22 Ответ; 22
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