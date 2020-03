Составьте диалог на английском языке : -Читатель просит книгу определенного жанра. Предложите ему такую книгу. -Скажите,что вам понравилась эта книга. -Вы рекомендуете ее потому,что она очень интересная.Эта книга щекочет нер...

Гость: Гость:

- Можно мне книгу про спасение мира?- Не хотите почитать книгу про инопланетян, я её перечитыл несколько раз, мне очень понравилась.- Можно поробовать почитать.- Почитай, она очень интересная и смешная, с каждой главой все интереснее, она заставляет читать её дальше. - Can I have a book about the salvation of the world?- Do not want to read a book about aliens, I perechityl it a few times, I really liked.- You can read porobovat.- Honor, it is very interesting and funny, with each chapter more interesting, it makes reading it on.