Составьте диалог на английском языке : -Читатель просит книгу определенного жанра. Предложите ему такую книгу. -Скажите,что вам понравилась эта книга. -Вы рекомендуете ее потому,что она очень интересная.Эта книга щекочет нер...
Английский язык
Составьте диалог на английском языке : -Читатель просит книгу определенного жанра. Предложите ему такую книгу. -Скажите,что вам понравилась эта книга. -Вы рекомендуете ее потому,что она очень интересная.Эта книга щекочет нервы и вызывает желание читать дальше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Можно мне книгу про спасение мира?- Не хотите почитать книгу про инопланетян, я её перечитыл несколько раз, мне очень понравилась.- Можно поробовать почитать.- Почитай, она очень интересная и смешная, с каждой главой все интереснее, она заставляет читать её дальше. - Can I have a book about the salvation of the world?- Do not want to read a book about aliens, I perechityl it a few times, I really liked.- You can read porobovat.- Honor, it is very interesting and funny, with each chapter more interesting, it makes reading it on.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди площадь и периметр многоугольника.Постарайся использовать рациональный способ определения площади.
Математика