Составить глаголы по схеме: 1) корень,суффикс и окончание 2) приставка,корень, и дв?? суффикса 3) приставка,корень и три суффикса 4) приставка, корень суффикс и окончание 5) приставка,корень окончание и суффикс
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Составить глаголы по схеме: 1) корень,суффикс и окончание 2) приставка,корень, и дв?? суффикса 3) приставка,корень и три суффикса 4) приставка, корень суффикс и окончание 5) приставка,корень окончание и суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сид ел и на пис а ть бес хозяй ств енн ость по беж ал и пере воз чик и Вроде все
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