Составить график функции y=|x^2-3| Прошу сделать решение и таблицу с точками для соз??ания графика.

Геометрия
Составить график функции y=|x^2-3| Прошу сделать решение и таблицу с точками для соз??ания графика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X           y -4         13 -3           6 -2           1 -1           2 0           3 1           2 2            1 3             6 4            13
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