Составить график функции y=|x^2-3| Прошу сделать решение и таблицу с точками для соз??ания графика.
Геометрия
Составить график функции y=|x^2-3| Прошу сделать решение и таблицу с точками для соз??ания графика.
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X y -4 13 -3 6 -2 1 -1 2 0 3 1 2 2 1 3 6 4 13
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