Составить и записать небольшой рассказ,употребляя синонимы шалить,проказничать,??зорничать,баловаться,дурачиться.
Русский язык
Составить и записать небольшой рассказ,употребляя синонимы шалить,проказничать,??зорничать,баловаться,дурачиться.
Ответ(ы):
Гость:
Встал я в школу, было 1 апреля.День когда все шалят и дурачаться друг над другом.Пришло я в. школу ко мне подошёл мой дуг и сказал, что у них в классе никого не было,но все должны тас быть. Захожу я в классвкючаю свет а там все выскакивают и
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