Составить характеристику политического строя англии при ганноверах
История
Составить характеристику политического строя англии при ганноверах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Английская внешняя политика cстала руководится интересами защиты Гановерского курфюршества от возможных посягательств из вне .
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