составить хим формл. указать класс , хим свойства оксид марганца 2 ортофосфорная кислота карбонат железа2 гидроксоиодид кальция
Химия
составить хим формл. указать класс , хим свойства оксид марганца 2 ортофосфорная кислота карбонат железа2 гидроксоиодид кальция
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомните о каких-то своих проделках.Выберите один эпизод и напишите рассказ о не??,так чтобы из сочинение воспоминаний 'Наши шалости' Очень надо!
Математика
Математика
Шестую часть всех дней ноября светило солнце,а остальные дни были пасмурными.каких дней в ноябре было больше пасмурных или солнечных?на сколько бол...
Химия
2. При электролизе на инертных электродах водного раствора гидроксида бария в кач??стве продуктов получают: а) водород, кислород; б) барий, кис...