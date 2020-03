Составить меню завтраков на каждый день на английском языке

Гость: Гость:

наберив переводчике:Dial the interpreter:MondayTeaA sandwichSoupSalad with juiceFruit or something sweet TuesdayTea porridgeBunSoup or pastaIce cream WednesdayJuice and eggsSausage doughPotatoes friedJuice and cake ThursdayTea and a bunSoupA henIce cream FridayCottage cheese and milkPiesPasta with cutletCake and tea SaturdayTeaPiesBarbecueCandiesJuice and cookies SundayJuice and biscuitPizzaPotatoes friedCocktail milkcakeПонедельник Чай БутербродСупСалат с сокомФрукты или что нибудь сладкое ВторникЧай с кашейБулочкаСуп или макароныМороженное СредаСок и яичницаСосиска в тестеКартошка жареннаяСок и тортик ЧетвергЧай с булочкойСупКурица Мороженное ПятницаТворог с молокомПирожкиМакароны с котлетойТорт и чай СубботаЧайПирожкиШашлыкКонфетыСок с печеньем ВоскресеньеСок и булочкаПиццаКартошка жареннаяКоктейль молочныйТортик