Составить настоящий портрет друга. настоящий друг - это тот , кто любит тебя,кому т?? можешь доверять ,кто ...
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Составить настоящий портрет друга. настоящий друг - это тот , кто любит тебя,кому т?? можешь доверять ,кто ...
Ответ(ы):
Гость:
Настоящий друг тот который познается в беде пример ты заболела и ты позвонила подруге навестить тебя но у неё отмазки ей лень идти к тебе она говорит извини я занита или еще что не будь
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