Составить по алгоритму программу на языке программирования Pascal.

Информатика
Составить по алгоритму программу на языке программирования Pascal.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var  a, b, c, p: integer;     r,s : real; begin   write(' a, b, c= '); readln(a, b, c); p:=a+b+c;  r:=p/2; s:=sqrt(r*(r-a)*(r-b)*(r-c)); writeln ('s=', s,   '   p=', p); end.

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