Составить по алгоритму программу на языке программирования Pascal.
Информатика
Составить по алгоритму программу на языке программирования Pascal.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a, b, c, p: integer; r,s : real; begin write(' a, b, c= '); readln(a, b, c); p:=a+b+c; r:=p/2; s:=sqrt(r*(r-a)*(r-b)*(r-c)); writeln ('s=', s, ' p=', p); end.
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