Составить по данным задачу.Узнать численность населения(человек). Численность К??захстана 17700000 ч. казахов 66.01% русских 21.05% Узбеков 3.07% Украинцев 1.7% Уйгуров 1.44% Татары 1.17% Другие 5.56%

Математика
Составить по данным задачу.Узнать численность населения(человек). Численность К??захстана 17700000 ч. казахов 66.01% русских 21.05% Узбеков 3.07% Украинцев 1.7% Уйгуров 1.44% Татары 1.17% Другие 5.56%
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Гость:
Казахи 66,01% = 11 683 770ч                                                                      русские 21,05% = 3 725 850ч                                                                   узбеки 3,07% = 543 390ч                                                                           украинцы 1,7% = 300 900ч                                                                        уйгуры 1,44% = 254 880ч                                                                         татары 1,17% = 207 090ч                                                                          другие 5,56% = 984 120ч                                                                               ( 17 700 000 * 66,01 : 100 ) = 11 683 770ч.                                                                 
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