Составить предложение с числительными два три пять
Русский язык
Составить предложение с числительными два три пять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю цифру пять. Мой друг, сегодня получил два! Я люблю оценку "ТРИ". У меня пять пальцев! у меня два глаза! у страуса три пальца !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Қазақ тiлi
Сөз тіркестерін пайдалана отырып,"Кезекші"тақырыбына диалог дайындаңдар;Шаңды сүрту,еденді жуу,шкафтың ішін жинау,гүлдерді суғару,тақтаны сүрту,пар...
Математика
Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и ...
Математика
На строительство привезли 1350ц цемета,а песка в 7 раз больше.За день истратили вось??ую часть привезеных материалов.Сколько песка и цемента вместе...
Русский язык