Составить предложение со словом электроный адрес

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Составить предложение со словом электроный адрес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в моей записной книжке много адресов. 2) Я проживаю по адресу..
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