Составить предложение со словом ягода и разделить слова на слоги. упр 54,стр 45,русс??ий язык 2 класс
Русский язык
Составить предложение со словом ягода и разделить слова на слоги. упр 54,стр 45,русс??ий язык 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кон-це и-ю-ня по-спе-ва-ет са-ма-я ду-ши-ста-я я-го-да-клуб-ни-ка.
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