Какими професией и необходимо овладеть людям чтобы работать в море

Геометрия
Какими професией и необходимо овладеть людям чтобы работать в море
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Гость:
Судоводитель, капитан, помощник, первый помощник, лоцман, механик, второй помощник, матрос Быть ученым, океанологом И т. д. Это основные
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