Составить предложение со словом moon

Английский язык
Составить предложение со словом moon
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The moon is a big planet!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8 ,32,4-это вщаимосвязанные числа?
Ответить
Русский язык
Разбор словосочетания о красивом цветке
Ответить
Русский язык
Буква щ она звонкая или глухая?
Ответить
Химия
Назвать вещество С(СН2ОН)4
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример в столбик 38175 :75
Ответить