Составить предложение со словом прекрасный

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Составить предложение со словом прекрасный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня прекрасный день . Это был прекрасный кот.
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