Составить предложение со словом прекрасный
Русский язык
Составить предложение со словом прекрасный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня прекрасный день . Это был прекрасный кот.
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Как вы думаете, хорошо или плохо жить в стране с многочисленными национальностями.Приведите плюсы или минусы
Английский язык
Ребятки го англ . вспомним! ребят много английских слов приветствия, не меньше 5 , я вам 10 баллов даю так что не подведите