Составить предложение со словом зеленела
Русский язык
Составить предложение со словом зеленела
Ответ(ы):
Гость:
На поле зеленела травка
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