Составить предложение со словом зеленела

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Составить предложение со словом зеленела
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На поле зеленела травка
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