Составить предложении используя эпитеты и слова (выделены крупными буквами) К каждому слову по два предложения. ДЕНЬ- ясный, погожий, солнечный, теплый, душный, пасмурный, мрачный, темный, тихий, хмурый, сумрачный. НЕБО- без...
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Составить предложении используя эпитеты и слова (выделены крупными буквами) К каждому слову по два предложения. ДЕНЬ- ясный, погожий, солнечный, теплый, душный, пасмурный, мрачный, темный, тихий, хмурый, сумрачный. НЕБО- безбрежное, высокое, глубокое, низкое, багровое, грозовое, золотистое, свинцовое, серое, ясное, безотрадное, промозглое, грозное, приветливое. СОЛНЦЕ- яркое, золотое, сверкающее, теплое, тусклое, ласковое. Помогите пожалуйста, срочно надо, даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Солнечный денек радовал глаз. Тот пасмурный и мрачный день нашел отклик в душе поэта. 2) Свинцовое небо давило на прохожего, будто неумолимая кара Всевышнего. Глубокое безоблачное небо дышало безмятежностью. 3) Яркое солнышко ласково касалось своими лучами играющих в песочнице детей. Теплое солнце заставляло случайных прохожих улыбаться.
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