Составить предложения красивый-красивее, длинный-длиннее, звонкий-звонче, сладки??-слаще,молодой-моложе
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Составить предложения красивый-красивее, длинный-длиннее, звонкий-звонче, сладки??-слаще,молодой-моложе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такие красивые люди которые красивее других людей. Взрослый жираф длиннее чем маленький но тоже длинный жираф?
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