Составить предложкние автомобиль.район.шофёр в Д.падеже

Русский язык
Составить предложкние автомобиль.район.шофёр в Д.падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шофер на автомобиле подъехал к району
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