Составить предложкние автомобиль.район.шофёр в Д.падеже
Русский язык
Составить предложкние автомобиль.район.шофёр в Д.падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шофер на автомобиле подъехал к району
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор предложения по синтаксическому разбору Смехом он закалял наши лукавые детские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточн...
Биология
Русский язык
Что общего и отличного в употреблении разделительных знаков между однородными членами предложения и между частями сложного предложения?