Составить придложение мука-мука,хлапок-хлопок,прапасть-пропасть,уже-уже,жаркое-ж??ркое ,паприть-парить
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Составить придложение мука-мука,хлапок-хлопок,прапасть-пропасть,уже-уже,жаркое-ж??ркое ,паприть-парить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я принесла маме муку для теста. Какие же это муки терпеть жаркую погоду. Жаркая погода была весь день. Сегодня бабушка приготовила жаркое. Люди собирают хлопок, чтобы делать ткань. Я услышала три хлапка. Я слышала, что рядом есть пропасть. Я парю в облаках.
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