Составить придложение мука-мука,хлапок-хлопок,прапасть-пропасть,уже-уже,жаркое-ж??ркое ,паприть-парить

Гость: Гость:

Я принесла маме муку для теста. Какие же это муки терпеть жаркую погоду. Жаркая погода была весь день. Сегодня бабушка приготовила жаркое. Люди собирают хлопок, чтобы делать ткань. Я услышала три хлапка. Я слышала, что рядом есть пропасть. Я парю в облаках.