ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ!!! В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 1)К какому историческому периоду относят возникновение литературы в Древней Руси С какими событиями оно было связано? 2)Укажи хронологические рамки древнерусской литература. В ...

Литература
ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ!!! В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 1)К какому историческому периоду относят возникновение литературы в Древней Руси С какими событиями оно было связано? 2)Укажи хронологические рамки древнерусской литература. В заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)возникновение литературы и письменности тест но связано с христьянством. 2 )9 -17 век
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