ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ!!! В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 1)К какому историческому периоду относят возникновение литературы в Древней Руси С какими событиями оно было связано? 2)Укажи хронологические рамки древнерусской литература. В ...

Литература

ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ!!! В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! 1)К какому историческому периоду относят возникновение литературы в Древней Руси С какими событиями оно было связано? 2)Укажи хронологические рамки древнерусской литература. В заранее спасибо!!!

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